Continua a far discuter il duro intervento di Sergio Ramos su Mohamed Salah. Il fallo del difensore spagnolo, che ha costretto l'ala egiziana del Liverpool a uscire dal campo durante la finale di Champions League, ha causato un vero e proprio cataclisma in Egitto. Tante le iniziative, alcune molto curiose. E' il caso della denuncia presentata alla Fifa dall'avvocato Bassem Wahba, che ha richiesto danni da oltre un miliardo di euro al centrale del Real Madrid "per aver deliberatamente inflitto danni fisici e psicologici ad un'intera nazione e al suo calciatore più famoso". Il legale ha rivelato le sue intenzioni al canale Sada El-Balad, al quale ha anche comunicato che, qualora dovesse ricevere il risarcimento, lo devolverà al fondo Long Live Egypt Fund.

Una denuncia milionaria, ma non solo: sono state infatti presentate anche due petizioni su Change.org affinchè Ramos venga punito da Uefa e Fifa ed escluso dai Mondiali qualora Salah non riuscisse a recuperare in tempo dall'infortunio alla spalla (la prima ha già raggiunto 500.000 sottoscrizioni). La corsa contro il tempo dell'ex Roma continua (al momento è in Spagna per curare la spalla), probabilmente con un tifoso in più.