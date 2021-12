Laha votato compatta per richiedere una deroga che permetta alladi completare la stagione nonostante la cessione del club non possa essere perfezionata entro la deadline del 31 dicembre, ma l'ultima parola spetta alla Figc che si riunirà il prossimo 21 dicembre nel Consiglio Federale per affrontare la questione., prevista nel punto 3 dell'articolo 53 delle Noif, e questo avrebbe effetti non solo sulla Serie A, ma a cascata anche sulla B.- Il nodo riguarda ledalla massima serie a quella cadetta: con l'esclusione della Salernitana infatti,. Considerando le tre promozioni in A,. Come risolvere il problema? La soluzione la fornisce il regolamento adottato dopo il ritorno del format a 20 squadre e che trova un precedente simile nella gestione del casodella scorsa stagione: dopo la radiazione della società veneta,che aveva chiuso il campionato 2020/21 al quart'ultimo posto (17°). Analogamente, in caso di esclusione della Salernitana, il numero di retrocesse dalla B alla C verrebbe ridotto di un'unità al termine della stagione,