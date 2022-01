Un nome a sorpresa, un nome voluto da Walter Sabatini per la sua Salernitana. E' aperta la trattativa con lo Sporting Club do Recife per Mikael. Il club campano ha trovato l'accordo con il giocatore, ma aspetta una risposta dalla società brasiliana. 22 anni, di belle prospettive, costerà 800mila euro più 2 milioni e 725mila euro di riscatto. Come riporta Sky, il riscatto diventerebbe obbligatorio in caso di permanenza in A.