Non si ferma la Salernitana e dopo aver accolto in giornata Candreva e Bronn, il club campano sta per chiudere anche la trattativa con lo Spezia per Giulio Maggiore. Il centrocampista, dopo essere stato vicino al Torino, è in procinto di passare alla Salernitana, operazione da 4,5 milioni di euro.