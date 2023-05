Salernitana-Atalanta è il primo anticipo del sabato della 35esima giornata di Serie A con calcio d'inizio sabato 13 maggio alle 15 all'Arechi. Tanto tuonò che alla fine la sconfitta della gestione Paulo Sousa è arrivata per i granata, ma quello contro l'Empoli deve essere solo un inciampo perché basta davvero poco per raggiungere l'aritmetica salvezza. Il ko è arrivato dopo un periodo più che positivo anche per l'Atalanta, uscita sconfitta dallo Stadium di Torino con una battuta d'arresto che però per Gian Piero Gasperini non ha ancora chiuso le porte della zona Champions. La vittoria è fondamentale per provare a tenere vivo il sogno 4° posto.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salernitana-Atalanta, con calcio d'inizio alle 15 di sabato 13 maggio 2023 allo Stadio Arechi di Salerno, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Dia; Botheim.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Muriel; Zapata.