Da una parte l'obiettivo salvezza, dall'altra la rincorsa al piazzamento Champions. Punti importantissimi saranno in palio domani per il primo anticipo di Serie A del sabato, con Salernitana e Atalanta protagoniste. Un testa a testa che arriva dopo il ko dei granata con l'Empoli, il primo dopo 10 giornate, e quello dei bergamaschi contro la Juventus. Gli ultimi precedenti, incluso l'8-2 nerazzurro dello scorso gennaio, danno però a Gasperini un netto vantaggio: all'Arechi il «2» dell'Atalanta vale così 1,66, la quota più bassa tra tutte le squadre che giocheranno in trasferta questo turno. Dalla parte dei campani c'è invece una salvezza che almeno sulla carta sembra vicina: tre punti fondamentali per l'obiettivo pagherebbero 4,90 (in attesa del risultato di Spezia-Milan), mentre la «X» si gioca a 3,95. L’Atalanta è la squadra contro cui Piatek ha realizzato più gol in Serie A: complessivamente quattro in cinque partite, tra cui la sua ultima doppietta in Serie A nel 2019 quando vestiva la maglia del Milan. Stavolta il suo gol è offerto a 4,00, anche se tra i granata l'uomo più pericoloso rimane Dia (3,25). Gli ospiti che si affidano ancora una volta a Zapata, in quota a 2,35, affiancato da Pasalic (3,85). Tre delle ultime quattro partite dell'Atalanta si sono chiuse in Over 2,5, esito anche stavolta favorito a 1,70; tra i risultati esatti, invece, gli analisti all'1-2 (6,40), mentre lo stesso punteggio a favore di Sousa pagherebbe 15 volte la posta.