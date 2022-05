Salernitana-Cagliari 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 23’ st rig. Verdi (S), 54’ st Altare (C)



Assist: 54’ st Baselli (C)



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen (15' st Kastanos), Ederson, Ruggeri (35' st Zortea); Verdi (39' st Perotti), Djuric (35' st Bonazzoli). A disp: Belec, Obi, Ribery, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael. All: Nicola.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Ceppitelli (34' st Baselli); Bellanova, Deiola (26' st Pereiro), Grassi, Rog (13' st Marin), Lykogiannis; Pavoletti (26' st Keita Balde), Joao Pedro. A disp: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Strootman, Dalbert, Zappa, Carboni, Walukiewicz. All: Agostini.



Arbitro: Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 10’ st Bohinen (S), 18’ st Pavoletti (C), 22’ st Cragno (C), 39’ st Zortea (S), 42’ Radovanovic (S), 51’ st Perotti (S), 52’ st Gyomber (S)



Espulsi: 26’ st Ribery (S), 55’ st Radunovic (C)