Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'esterno della Salernitana Antonio Candreva ha parlato del suo futuro in granata:



"Con la salvezza c’è il rinnovo automatico di un altro anno. Io a Salerno sto benissimo, la gente mi vuole bene e me lo dimostra sempre, non solo dopo un gol o una bella prova. C’è un entusiasmo fuori dal comune e mi piace specialmente vedere tantissimi bambini allo stadio: mi fanno venire il fuoco dentro. Dispiaciuto per la retrocessione della Sampdoria? Molto".