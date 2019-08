La Salernitana ci prova sul serio per Alessio Cerci. Come riporta Sportitalia, Claudio Lotito si è mosso in prima persona per regalare l'ex Torino, Atletico Madrid e Milan a Gian Piero Ventura, che più di tutti ha valorizzato l'esterno mancino, sia al Pisa che in granata. Cresce l'ottimismo nel club campano, con Cerci che nelle prossime ore darà una risposta decisiva.