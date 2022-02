Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio in casa del Genoa: "Paghiamo la condizione non ottimale dei nuovi? E' chiaro che deve crescere la condizione dei calciatori che sono arrivati a gennaio, purtroppo non abbiamo tempo e dobbiamo affrettarci. Abbiamo evidenti difficoltà, ma la Salernitana ha reagito e ci abbiamo provato fino alla fine. Siamo arrivati spesso nella metà campo avversaria, è mancato l'ultimo passaggio. Ma vincere qui non è facile, il Genoa ha le nostre stesse difficoltà e anche loro dovevano fare risultato a tutti i costi".



CORAGGIO E PROVATO A VINCERE FINO ALLA FINE - "Abbiamo preso calciatori di qualità. Nella mia gestione ho vissuto tre mesi infernali, tra infortuni e Covid. Abbiamo giocato delle gare con alcuni ragazzi della Primavera. Volevamo essere propositivi anche nel girone d'andata, ma le condizioni erano precarie. Oggi ho una rosa copiosa, c'è gente che si sta integrando bene con chi è rimasto e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Ho inserito attaccanti e giocatori di livello, questo significa che non ci siamo accontentati del pareggio".



VOCI SUL FUTURO - "Ho 60 anni, l'ultimo dei miei pensieri è il mio futuro. Ne parlano i giornalisti, altrimenti diventano matti. Ho avuto una scuola di presidenti che, sotto questo aspetto, mi ha tenuto molto sulle spine. Potrei citare Gaucci e Zamparini, che ci ha lasciato poco fa. E' un problema vostro, non mio".