Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato di Boulaye Dia e dell'interesse della Fiorentina: "Dia è un giocatore forte. È stata una grande intuizione di De Sanctis e al primo anno in Italia ha fatto 16 gol: è normale sia allettante per tanti, non solo per la Fiorentina. Non so quali saranno i programmi e gli obiettivi della Salernitana ma il giocatore è molto forte. Vanno fatti solo i complimenti alla società che l'ha scoperto"