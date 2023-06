Tutto rientrato. O quasi. In casa Salernitana è tornata un po' di tranquillità dopo l'ipotesi di un possibile addio di. I contatti con il Napoli erano concreti e frequenti, nel rush finale De Laurentiis ha virato su Rudi Garcia e il portoghese è rimasto a Salerno. E la clausola rescissoria da un milione di euro è scaduta due giorni fa.- Dopo un confronto a distanza. Nelle prossime settimane ci saranno numerosi contatti per pianificare il mercato, ma c'è anche un rapporto da rinsaldare per lavorare tutti in serenità; nella prossima stagione, se possibile, l'obiettivo è quello di alzare l'asticella oltre la salvezza.- La società ora si aspetta che Sousa non sia troppo pretenzioso sul mercato, dopo quei contatti con il Napoli l'allenatore non dovrà esagerare con le richieste e venire incontro alle esigenze del club. Dall'altra parte, l'intenzione della dirigenza è quella di non smantellare la squadra senza privarsi di tutti gli uomini chiave.: il giocatore verrà riscattato per 12 milioni dal Villarreal, si attiverà una clausola di 25 valida fino al 31 luglio ma se non arriveranno proposte al giocatore entro quella data l'idea è quella di tenerlo anche per la prossima stagione.- c'è già accordo verbale - chi potrebbe partire è, in caso di offerte intorno ai 10 milioni di euro.