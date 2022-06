Il nuovo direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis è attivissimo sul mercato: con la Roma sta lavorando per Calafiori, in attacco continuano i contatti per Joao Pedro e in difesa sta provando a inserire Lovato nell'operazione che può portare il centrocampista Ederson all'Atalanta. Per la fascia sinistra i granata hanno puntato il terzino Ricardo Mangas, classe '98 cresciuto nel Benfica e di proprietà del Boavista; nell'ultima stagione ha totalizzato 30 presenze, 3 gol e 2 assist in prestito al Bordeaux. Contatti già avviati con l'entourage del giocatore che ha aperto alla possibilità di venire a giocare in Serie A. La Salernitana si muove (anche) sulle fasce, primi contatti per Ricardo Mangas.