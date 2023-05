Il gol in mondovisione al Napoli e la tripletta alla Fiorentina hanno definitivamente consacrato Boulaye Dia. Un affare per la Salernitana, che la scorsa estate l'ha prelevato dal Villarreal in prestito con riscatto fissato a dodici milioni. Il suo valore, oggi, supera i quaranta, e il senegalese, che non ha mai nascosto il proprio desiderio di approdare un giorno in Premier League, è finito nel mirino di diversi top club italiani ed esteri. I granata - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - proveranno a trattenerlo, ma se ne parlerà soltanto a salvezza raggiunta.