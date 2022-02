Milan Djuric, in gol contro il Milan, ha parlato a Sky dopo la partita:



“Abbiamo fatto una partita importante contro una grande squadra, siamo consapevoli che sarà difficile salvarsi perché lo vogliono anche le altre squadre, ma noi in casa dobbiamo giocare sempre così. Daremo il massimo per vincere il nostro campionato, che è la salvezza. Abbiamo fatto una partita attenta, poi Rebic ha fatto un gol bellissimo. Da parte mia sono molto legato a Salerno, oggi stiamo vivendo una stagione storica. Rinnovo? Credo che un accordo si possa trovare, aspetto la società”