La possibile proroga per terminare il campionato non muta le poche finanze della Salernitana in chiave mercato. Stando a quanto riferisce Tuttosalernitana Simy e Frank Ribery potrebbero lasciare il club a gennaio. Per il primo già avviati i contatti con il Crotone per valutare la situazione, il francese invece avrebbe una clausola nel contratto secondo cui può rescindere quando vuole.