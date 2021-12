Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato della situazione che riguarda i granata che non hanno potuto viaggiare a Udine per la positività di alcuni elementi della rosa: "Ieri a dei test molecolari due componenti del gruppo squadra sono risultati positivi. Più un terzo la mattina aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid e l'abbiamo mandato a casa. In automatico i risultati vanno sulla piattaforma ASL che preso atto della situazione ci ha impedito nella maniera più assoluta di prendere l'aereo di linea delle 14 per andare a Udine. Noi ci siamo cautelati nel bloccare un charter la mattina successiva, solo che bisognava ripetere i tamponi a tutta la squadra. È stato emesso un comunicato dalla ASL dove si specificava che tutti coloro che erano in contatto con i positivi dovevano andare in quarantena. Non dipende da noi, ci abbiamo rimesso i costi di un volo di linea e parzialmente di un charter. Ma se un'autorità ti impedisce di andare come facciamo?".