Krzysztof Piatek sarà un giocatore della Salernitana, l'attaccante polacco arriverà dall'Hertha Berlino. A confermarlo l'amministratore delegato Maurizio Milan, a margine di un incontro in Comune utile per la gestione dello stadio: "C'è soddisfazione per aver allestito una grande squadra, merito del direttore sportivo e del mister nonché della dedizione totale del presidente. Eravamo coperti in tutti i ruoli, ma l'ultimo innesto in ordine cronologico ci fa fare un ulteriore salto di qualità. Ora la Salernitana è davvero al completo, nelle prossime ore ufficializzeremo Piatek. Mi aspetto impegno e risultati positivi, vogliamo vedere tanti supporters allo stadio perché sono la nostra forza".