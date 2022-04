Caso curioso allo stadio Arechi, prima dell'inizio del match di campionato tra Fiorentina e Salernitana, decisivo per il sogno salvezza dei granata e per le ambizioni europee dei viola. Il fischio d'inizio è stato infatti ritardato di qualche minuto a causa dell'eccessiva foga dei tifosi campani, che hanno riempito il terreno di gioco di coriandoli per sostenere la squadra. Per iniziare, si è resa così necessaria la presenza di una squadra di soffiatori per liberare il campo e permettere il regolare svolgimento della gara.