Subito in campo dopo il pareggio conquistato al Maradona, la Salernitana cerca altri punti preziosi per blindare la salvezza. Dia e compagni torneranno domani all'Arechi per incrociare la Fiorentina, e anche stavolta ci sarà da ribaltare il pronostico dei bookmaker. I viola sono infatti favoriti a 1,77, in netto vantaggio sul 4,37 dei granata, che però la scorsa stagione riuscirono proprio davanti al pubblico di casa a conquistare un preziosissimo 2-1. Lo stesso risultato è offerto ora a 15, mentre per un altro pareggio la quota scende a 3,45. In quota la buona notizia per Sousa e i suoi arriva dalle previsioni sulla salvezza: grazie al punto conquistato con il Napoli, infatti, il rischio di retrocessione è balzato da 12 a 18, offerta ormai lontanissima da quelle di Cremonese (1,03), Verona (1,95), Spezia (2) e Lecce (3,85). Tornando alla partita di domani, l'uomo più pericoloso tra i viola secondo il tabellone è Cabral, il cui gol è valutato a 2,75. Poco più in alto Jovic (2,85), uno dei migliori contro la Sampdoria ma che stavolta potrebbe partire dalla panchina. Per la Salernitana gli analisti confermano invece il trascinatore Dia, la cui firma sul match pagherebbe 3,35; a scalpitare è anche Piatek, valutato a 4 volte la posta.