IL TABELLINOSalernitana-Fiorentina 0-0Ochoa; Pierozzi, Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia, Legowski, Basic, Tchaouna; Candreva; Ikwuemesi. All. Colantuono.Terracciano; Kayode, Martínez Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Castrovilli, Sottil; Barak. All. Italiano: Marchetti: 18' Lopez (F)12' Ikoné dribbla in area, si fa spazio e tenta la via del gol, senza centrare la porta in diagonale defilato a destra.Lava a far visita allacon un carico di assenze e di giocatori che vengono preservati per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera contro l'Atalanta. A Salerno, contro una Salernitana ormai retrocessa pur senza la matematica, mancano quasi tutti i giocatori offensivi titolari: Bonaventura, Belotti, Beltran e Nzola non sono convocati, così come Comuzzo in difesa. Ampio turnover per Italiano, mentre Colantuono può approfittarne per rendere meno umiliante la classifica.

Spicca il ritorno da titolare didopo il grave infortunio che ne aveva fatto saltare il passaggio al Bournemouth in estate, davanti a luie non Kouamé, che va in panchina; Fiorentina senza centravanti. La Salernitana schiera il viola in prestito Pierozzi e si affida all'estro die alla classe di Candreva dietro a Ikwuemesi.