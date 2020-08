La Salernitana, ieri sera, ha perso 2-1, facendosi rimontare, contro lo Spezia, vedendo così svanire la possibilità di qualificarsi per i playoff. La squadra di Ventura, quindi, è rimasta fuori dalle magnifiche otto, e Lotito la cosa non l'ha presa molto bene.



Come riporta iltempo.it, infatti, il patron della Lazio, co-proprietario anche del club campano, ha commentato al telefono, in un ristorante, le scelte fatte da Ventura nel corso della partita: "Sto pezzo di m...è una cosa guarda...questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo...ha rovinato tutto...sempre co sto Maistro" dichiara infuriato. Maistro è stato poi espulso. Scelta non azzeccata. Scelta che ha fatto imbufalire Lotito, ripreso da un cliente del ristorante.