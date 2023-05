Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani contro l'Empoli. Ancora out Candreva così come i lungodegenti Fazio, Crnigoj e Valencia



PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe;



DIFENSORI: Bronn, Daniliuc, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;



CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Sfait, Vilhena;



ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek.