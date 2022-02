Sono stati resi noti i convocati della Salernitana per la sfida in programma domani contro il Milan all'Arechi: out Verdi e M. Coulibaly, oltre a Schiavone, Strandberg e Ruggeri.



PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Ederson, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti.