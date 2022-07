Si può parlare di ritorni senza mai essersene davvero andati? Sì, e Federico Bonazzoli ne è l’esempio. L’attaccante sembrava avesse salutato Salerno al termine dello scorso campionato per trasferirsi nuovamente alla Sampdoria, ma neanche il tempo di iniziare la preparazione estiva con i liguri che è arrivata la notizia della sua cessione a titolo definitivo al club granata.– Troppo determinante per farselo scappare. Bonazzoli ha infatti ampiamente contribuito alla tanto ambita salvezza dei campani: dodici reti in trentatré presenze (tra campionato e Coppa Italia) in quella che è stata, finora,. A non nascondere l’ammirazione nei suoi confronti è in primis il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, che tanto sperava in un ritorno e autore della telefonata decisiva per il buon esito della trattativa. Queste le sue parole ad affare concluso: "Non potete immaginare quanto io sia soddisfatto del suo ritorno. Stiamo parlando del simbolo della Salernitana, dell'uomo che ha determinato la salvezza garantendo una media gol straordinariamente importante. È sempre stato al centro dei miei pensieri, quest'accordo pluriennale ci consente di portare a casa quello che sarà il futuro attaccante della Nazionale. Ha un talento smisurato e questa è la piazza giusta per esplodere definitivamente. E, chissà, magari un giorno potrebbe essere anche il nostro capitano. Lo ammiro tanto, in questi giorni l'ho telefonato personalmente per spingerlo ad accettare la nostra proposta. Un grande acquisto".- L’annuncio ufficiale è arrivato nella serata di ieri, martedì 26 luglio: "L'US Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante Federico Bonazzoli. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026".: la società nerazzurra al momento della cessione ai blucerchiati aveva ottenuto il diritto di riscuotere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.Il vero affare però lo porta a casa la Salernitana, garantendosi un giocatore che può davvero continuare ad incidere sulle sorti del club.