A pochi minuti da Sassuolo-Salernitana, il presidente ospite Danilo Iervolino ha fatto un bilancio dei primi mesi della stagione: "I tifosi non ci lasciano mai soli e anche oggi sono venuti in tanti. Mi sarei aspettato qualche punto in più, ma sono contento perché nonostante qualche disattenzione con la Juve sento che la squadra c'è".