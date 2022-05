Il presidente della Salernitana Iervolino svela un retroscena sulla campagna acquisti di gennaio: "Ho preso Walter Sabatini perché è una leggenda del calcio per il fiuto, la visione, la lucidità. Lui per prima cosa mi disse che se avessi preso i giocatori che mi aveva indicato, ci saremmo salvati. E li ho presi tutti. Lui mi ha persuaso che ce l’avremmo fatta. Ora siamo in bagarre ma il semplice fatto che stiamo lottando per un obiettivo impensabile qualche mese fa ci riempie di gioia. L'empatia che si è creata tra giocatori, staff e tifosi è qualcosa di incredibile".