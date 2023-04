Nel corso della partita vinta dalla Salernitana contro il Sassuolo non è passato inosservato il gesto di Paulo Sousa che ha spento gli olé della curva. Ecco la spiegazione del tecnico portoghese: "Voglio che ricordiamo sempre chi siamo. Ok spingere, ok essere orgogliosi, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Creando una base di valori possiamo emozionarci senza perdere l'umiltà".