Sono ore importanti per il futuro della Salernitana. Il 5 dicembre a mezzanotte è scaduto il termine per la presentazione delle offerte di acquisto del club. E oggi alla sede della Federcalcio, in via Allegri, c'è stato un incontro tra i legali della Figc e quelli del trustee della Salernitana. Un confronto in realtà interlocutorio, in cui il club ha chiesto informazioni alla federazione sui prossimi passi da compiere.





Il tempo stringe, la Salernitana va ceduta entro il 31 dicembre, altrimenti verrà esclusa dalla Serie A. I legali del trustee stanno lavorando per trovare una soluzione. Dovrebbe essere arrivata più di un'offerta, ma al momento non c'è un'indicazione chiara sulla scelta dell'acquirente. Il termine ultimo per la cessione del club è, come detto, il 31 dicembre. Come estrema possibilità potrebbe essere accettato dalla Figc, sempre entro il 31 di questo mese, un mandato irrevocabile di acquisto.