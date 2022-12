La Salernitana continua a monitorare il mercato, pronta a puntare e ad investire sui giovani del calcio nostrano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza granata è fortemente interessata a Cher Ndour, 18enne del Benfica, recentemente convocato dal CT Roberto Mancini per uno stage in Nazionale. La concorrenza, però, è alta: Juventus, Bayern Monaco, PSG e Manchester United hanno mosso i primi passi per il giovane giocatore azzurro.