Laperde ancora e lo fa tra le contestazioni del suo pubblico. Dopo il crollo in casa contro il, queste le parole di Pippoin conferenza stampa:"Ho parlato col presidente, ma a caldo non bisogna prendere decisione. Sono il primo che vuole uscire da questa situazione, mai avrei pensato di vedere una partita del genere. Il lavoro non basta e devo cercare di trovare la chiave"."Se mi accorgessi che qualcuno non ci crede non giocherebbe. Io vedo come si allenano e nella quotidianità vedo impegno. Dobbiamo pensare gara dopo gara, purtroppo ci sono dei problemi. Sono cambiati tanti allenatori, ma non si vince da gennaio in trasferta. Secondo me ci possiamo salvare, ma se siamo quelli delle ultime due partite diventa dura. In altri momenti invece mi hanno dato risposte positive".A Dazn, il tecnico ha poi aggiunto:“L’approccio non è stato dei migliori. Due goal così come li abbiamo presi non si possono prendere. Non si possono regalare due goal simili. Non ci piangiamo addosso, il Bologna ha dimostrato di essere più squadra”"Potevo fare dieci cambi. Lovato ha fatto un errore, come hanno fatto altri. Non volevo togliere lui, ma dal punto di vista psicologico era più fragile dopo lo sbaglio. Su di lui, però, ci puntiamo. Ripeto, potevamo pareggiarla. Con il lavoro possiamo recuperare. Mi dispiace per i tifosi, per il presidente, sono sicuro che possiamo farcela”.“Si è allenato bene, tutti devono avere la sua voglia, ci darà una grande mano. Ancora ci sono tante partite, siamo nel girone d’andata, possiamo ancora rimontare”.