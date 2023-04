Il centrocampista della Salernitana Grigoris Kastanos ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 3-0 contro il Sassuolo.



Grande partita.

"Siamo molto contenti, abbiamo lavorato tanto e questi sono i risultati".



Vi siete divertiti oggi, come dimostrano gli ultimi due gol.

"Stiamo lavorando ogni settimana per migliorare il nostro possesso palla. Oggi abbiamo fatto vedere qualcosina ma possiamo ancora migliorare".



Cosa ti sta dando Sousa?

"Mi ha dato quello che serviva ad ogni giocatore, ovvero fiducia e consapevolezza dei mei mezzi. Devo ripagare la sua fiducia, in ogni partita devo essere migliore".



Sousa ha detto che sei il Bernardo Silva della Salernitana, visto che fai tanti ruoli.

"Sono il Bernardo Silva dei poveri. Il mister mi dà tanta fiducia, mi piace il calcio e provo sempre a giocare dove mi mettono".