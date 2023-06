Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio, si continua a sottolineare come la Fiorentina stia monitorando per il suo attacco, il senegalese Boulaye Dia. Il classe ‘96 verrà riscattato dalla Salernitana entro il 30 giugno per 12 milioni di euro e in quel momento scatterà una clausola prevista nel suo contratto: se entro il 15 luglio arriverà una società disposta a versare per lui 25 milioni di euro, potrà partire nuovamente.