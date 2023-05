Ochoa 6: attento sin dalle prime battute prima su Caputo poi su Cambiaghi, non puà nulla sul colpo di testa in tuffo di Cambiaghi.Bronn 6: gestisce senza affanno ogni pallone.Lovato 5,5: in difficoltà nel contenere i guizzi di Cambiaghi.Pirola 6: è sempre ben posizionato.(Dal 1’ st Kastanos 6: si sveglia tardi, perchè dal suo primo e unico guizzo nasce la rete che accorcia il punteggio).Sambia 4,5: primo tempo disastroso, sbaglia tutto quello che si può sbagliare.(Dal 1’ st Daniliuc 6,5: ottimo ingresso, salva un gol fatto di Caputo con un intervento prodigioso).Coulibaly 5,5: si vede e si sente poco, anche a livello fisico.(Dal 22’ st Bohinen 6: aggiunge centimetri e fisicità a un centrocampo in difficoltà).Vilhena 5,5: qualche buona idea ma davvero poca concretezza.(Dal 42’ st Nicolussi Caviglia sv).Mazzocchi 5,5: uno dei più coraggiosi, ma ha la colpa di perdersi Cambiaghi in occasione del vantaggio azzurro.Maggiore 5,5: non trova mai i tempi giusto per l’inserimento.(Dal 1’ st Piatek 6,5: servito poco e male, si fa trovare pronto sulla prima vera occasione che gli capita sui piedi).Botheim 5,5: bravo a far salire la squadra e a lavorare qualche pallone complesso, ma anche lui non riesce mai a rendersi pericoloso.Dia 5,5: qualche buono spunto, ma non riesce mai a calciare in porta.All. Paulo Sousa 6: merita la sufficienza nonostante la sconfitta perché almeno azzecca i cambia. Però la squadra cambia ritmo solo quando l’Empoli, sul doppio vantaggio, abbassa i ritmi.