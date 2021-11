Serata no per lacontro unanettamente superiore dal 1' al 90'. Ecco le valutazioni della squadra diche rimane al penultimo posto in classifica.: nel primo gol è un po’ troppo statico. Per il resto non può nulla.: il retropassaggio 2-0 è il suo, ma sua non è di certo la colpa del gol. Il terzino destro ha un buon passo, ma Pedro e Luis Alberto gli arrivano da tutte le parti e in giornate così è difficile per tutti marcarli. ().: forse si adagia troppo sui due gol salvati al 12’ e al 17’, e al 36’ si addormenta sul pressing di Pedro che porta al 2-0 biancoceleste. Da lì la sua prestazione peggiora sensibilmente.: partita molto difficile contro un attaccante temibile come Immobile. Spesso in ritardo e in costante difficoltà.: cerca di limitare Felipe Anderson, impresa per molti, e inizialmente ci riesce anche. Pian piano però la qualità del brasiliano esce fuori e il terzino sinistro di Colantuono non può nulla.: fronteggiare Luis Alberto in netta crescita va detto non è semplice per nessuno. Il numero 8 ci prova, ma i risultati non sono di certo positivi. ().: quando c’è da impostare è senza dubbio da rivedere. Meglio se c’è da far legna, ma anche lui soffre moltissimo la qualità e la corsa del centrocampo avversario.: si muove tanto, ma sempre per rincorrere l’avversario. Al 31’ si perde Milinkovic sul taglio che porta al vantaggio di Immobile. Quasi sempre in ritardo. (: senza dubbio fa meglio del compagno, ma non era difficile).: il fuoriclasse francese è la luce per i suoi compagni. Svaria per tutto il campo in cerca del pallone, e le poche palle da gol come la traversa di Djuric, o il suo palo di destro in diagonale, nascono dai suoi scarpini. Isolato.: non gli arrivano grandi palloni, va detto, ma l’apporto del nigeriano è praticamente nullo. (: entra e prende subito una traversa. Di certo è più pericoloso del compagno sostituito).: il numero 9 si dà molto da fare. Tanto pressing e molti movimenti senza palla, ma non si fa mai vedere dalle parti di Reina. (: fa qualche giocata interessante, ma non è comunque pericoloso).: la differenza tra la sua squadra e quella biancoceleste è molto ampia, si sa. Il tecnico romano cerca di bloccare le avanzate della Lazio con uno schieramento molto compatto, ma il tentativo non va a buon fine. Il piano crolla subito e la squadra di Sarri dilaga. Non sono di certo queste le partite dove la sua Salernitana deve far punti.