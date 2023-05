Fiorillo 6,5: Sousa lo premia con una titolarità che gli mancava da due anni. Poteva fare di più su Zeegelaar, si fa passare la palla sotto le gambe. C’è sul colpo di testa di Thauvin. Decisivo su Beto.Bronn 5: ordinato nei primi minuti. Temporeggia troppo su Thauvin in area. Gli scappa anche Nestorovski sul raddoppio.Troost-Ekong 7: torna titolare dopo tre mesi. Esce in leggero ritardo su Zeegelar. Troppo molle sui contrasti. Lovric lo attira sullo 0-2 e lui lascia un buco in mezzo. Va a saltare sulle punizioni offensive. Fa esplodere l’Arechi con l’inserimento che vale il 3-2.Pirola 5,5: perde completamente Pereyra che gli taglia dietro sullo 0-2. Come marcatore sempre attento.Kastanos 7: dà estro a destra, rientrando spesso. Si stringe troppo accanto Bronn sullo 0-1, dimenticandosi Zeegelaar. Pennella il gol dell’1-2. Si presenta nella ripresa con un bel lancio per Mazzocchi. Calcia addosso a Bijol il 3-2 nel recupero.Coulibaly 6: macina al solito chilometri. Lavora tanto in fase difensiva e fa ripartire l’azione. A volte impreciso.(dal 32’ st Bohinen sv)Vilhena 6: comincia propositivo. Ci prova da fuori e lavora anche in fase difensiva. Accompagna però poco l’azione. Nella ripresa si eclissa.(dal 32’ st Nicolussi Caviglia sv)Mazzocchi 6,5: trasloca a sinistra e prova le sue solite accelerate. Al 21’ arriva in zona favorevole ma anziché calciare, imbuca per Botheim che non se lo aspettava. Perde Pereyra sul gol di Nestorovski. In fase difensiva non fa benissimo. Ad inizio ripresa si presenta davanti a Silvestri su un’imbucata di Candreva, ma il portiere lo anticipa in uscita. Tacco astuto per la punizione del 2-2 di Candreva.(dal 40’ st Iervolino sv)Candreva 7,5: il primo vero pericolo lo crea lui ma con un tiro cross che Silvestri disinnesca. Trova la palla per Kastanos. Deliziosa la punizione del 2-2.Botheim 5: poco reattivo su un retropassaggio di Pereyra. Per il resto non si vede. Fuori ad inizio ripresa.(dal 1’ st Bradaric sv: entra, si fa male ed esce. Sfortunato)(dal 19’ st Sambia 6,5: si move molto a sinistra. Trova il fendente che vale il 3-2 ad Ekong)Piatek 5,5: si segnala solo per due tiri respinti dai difensori. Combatte ma è poco servito. Nel secondo tempo guadagna una quantità industriale di falli. Resta in campo con una fasciatura alla testa dopo uno scontro con Perez. Pericoloso con un colpo di testa su corner battuto corto.All. Sousa 6,5: regala la passerella a Fiorillo. La Salernitana comincia male e incassa due gol, anche se i ritmi non sono forsennati. I suoi si svegliano nel finale di tempo. Nella ripresa un solo vero pericolo corso ma anche poca pericolosità in avanti. All’ultimo respiro arriva la vittoria.