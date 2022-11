Salernitana: avrebbe forse potuto essere più reattivo in occasione delle prime due reti monzesi, ma ha l’alibi di essere stato molto poco protetto dai suoi. Spiazzato da Pessina sul rigore, compie almeno due parate e altrettante volte lo salva il palo. Bersagliato.: dalla sua parte il Monza sfreccia con Caprari, Mota e Carlos Augusto: va spesso in affanno e Nicola lo sostituisce dopo il primo tempo.(dal 1’ st: chiamato ad aumentare il peso specifico dell’attacco, ha due buoni spunti in avvio di ripresa ma si spegne quasi subito): protagonista in negativo in occasione delle due reti monzesi: un suo errore consente a Caprari di conquistare il pallone per il primo gol, sul secondo si fa saltare dal pallone dando via libera a Mota.: l’ex di turno e brianzolo di nascita non riesce ad opporsi ad uno scatenato Mota che lo salta nettamente in occasione del raddoppio. Pomeriggio molto difficile in cui le maglie biancorosse spuntano in continuazione al limite dell’area.: gara sottotono in cui perde nettamente il duello con Carlos Augusto. Non riesce mai a proporsi in avanti e spesso lascia troppo spazio in difesa per gli affondi del Monza.(dal 15’ st: la sua partita dura meno di 15 minuti. Ammonito nel primo tempo mentre è in panchina, sgambetta Mota in area rimediando il secondo giallo e provocando il rigore del 3 a 0): Prova a far valere la sua fisicità nel settore nevralgico, ma i centrocampisti monzesi riescono a limitarlo con un ritmo indiavolato.(dal 26’ st: entra nel momento più difficile per i suoi): a centrocampo soffre il palleggio e il dinamismo degli avversari, senza riuscire ad arginare il gioco tra le linee. Si sposta in difesa nella ripresa, ma non ha il passo per seguire gli affondi degli attaccanti brianzoli.: pochissime occasioni per inserirsi, ogni volta in cui giostra il pallone si ritrova ingabbiato tra almeno due maglie biancorosse. Esce dopo 45’.(dal 1’ st: chiamato a prendere in mano la regia dei granata, non riesce mai ad incidere).: tra gli ultimi granata ad arrendersi, prova fino all’ultimo ad affondare sulla sua fascia, ma è troppo isolato.: un ottimo spunto in avvio su Izzo resta l’unico acuto del suo match. Impalpabile e molto poco servito, getta la spugna dopo la terza rete.: dopo un discreto avvio, con un paio di sponde intelligenti per i compagni, non riesce più ad entrare nel vivo del gioco.(dal 1’ st: entra con grinta e convinzione, muovendosi molto su tutto il fronte offensivo, ma questo spirito – per lui e la sua squadra – dura poco pi: Salernitana sottotono e mai realmente in partita, non riesce a trasmettere ai suoi la giusta grinta e determinazione per affrontare questa sfida. Prova a scuotere i suoi con tre cambi ad inizio ripresa, ma neanche questa ricetta ha effetto: il Monza si dimostra superiore al di là degli interpreti.