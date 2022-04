: errore abbastanza pesante in occasione del gol di Caputo, la palla non irresistibile gli passa sotto la pancia. Nel secondo tempo si fa male ed è costretto ad uscire.(dal 25’ s.t.: ordinaria amministrazione, pochi pericoli della Samp).: cintura con il fisico Quagliarella, regge in qualche modo l’urto doriano e partecipa alla difesa del fortino.: si dimentica di Caputo quando la punta doriana fa l’1-2. E’ un errore piuttosto grave, in una partita comunque ruvida e di spessore.: va in cielo, indisturbato, e apre le marcature granata con una zuccata imperiosa. Oggi guida la difesa e rintuzza bene i tentativi dei padroni di casa.: batte un cross al bacio per la testa di Fazio. Nel primo tempo spinge e ci prova, nella ripresa arretra un po’ ma resta lucido.: sgroppa, sgasa via a Bereszynski approfittando di una sponda di Djuric e raddoppia per i campani. Spende tutto, esce stremato.(dal 20’ s.t.aiuta a coprire più campo possibile).: dà sostanza al reparto, corre e ripiega specialmente quando la Samp cerca di alzare il baricentro.quantità e fisico, lotta e raddoppia sistematicamente, prezioso per dare equilibrio alla squadra di Nicola.: cambio dell’ultimo momento, sostituisce Obi a sinistra. Si disimpegna bene in una zona di campo non facile, davanti a sé avrebbe clienti scomodi come Bereszynski e Candreva, ma non li soffre.(dal 41’ s.t.fa tanto movimento, per sfruttare il vuoto che si crea attorno a Djuric. primo squillo alla mezz’ora su colpo di testa. Viene guardato con attenzione dagli ex compagni, che non gli lasciano spazio.(dal 20’ s.t.: qualche tocco di classe, alcune giocate intelligenti nel finale convulso. Prezioso).: fa da boa per aprire spazi e occasioni ai compagni, come ad esempio sullo 0-2, quando il suo tocco di testa innesca Ederson. Partita generosa, di lotta.(dal 41’ s.t..)All.la Salernitana fa un colpaccio esterno. I granata non sono morti, anzi, approfittano di un avvio scioccante dei blucerchiati per trovare un insperato doppio colpo da k.o. Nonostante la rete che potrebbe riaprire il match, la squadra campana si difende con le unghie e con i denti, guidata letteralmente dalla panchina dal suo allenatore, e porta via tre punti pesantissimi.