Napoli-Salernitana 1-1Salernitana:: quando il Napoli bussa alla sua porta si fa trovare pronto, come sul colpo di testa di Osimhen al 22'. Provvidenziale anche in un altro paio di situazioni nella ripresa fino al salvataggio super su Simeone.: perde il duello aereo con Olivera che vale il gol del Napoli (41' s.t.).: impensierito costantemente dalla presenza di Osimhen, tende a non correre rischi. La sua marcatura sul centravanti nigeriano nei 90 minuti è praticamente perfetta.: quando Lozano sprinta ha qualche difficoltà ma nel complesso tiene la posizione senza sbavature.: aggredisce in continuazione Kvaratskhelia lottando di fisico e tenacia. Non si vede mai in fase offensiva (23' s.t.: non bene come Mazzocchi, fatica a tenere Kvara quando parte.).: dei due lì in mezzo è quello che cerca di alzare maggiormente il baricentro facendosi trovare tra le linee (23' s.t.: entra subito nel vivo e va a duellare con la retroguardia napoletana agendo anche lontano dall'area per giocare palla).: ottima personalità a centrocampo, viene fuori da situazioni complicate ed è bravo anche a schermare davanti la difesa.: più che il quinto di centrocampo si ritrova a fare il terzino e va a dare una mano per limitare gli inserimenti di Di Lorenzo (23' s.t.: non si vede granché).: scaltro a battere in fretta la punizione che genera il gol di Dia. Con il suo mancino sa rendersi insidioso.: pochi palloni giocati in un primo tempo dove non riesce a mettere in mostra la sua qualità (1' s.t.: dà una soluzione in più lì davanti, alzando il baricentro della Salernitana).: nonostante sia ingabbiato da Kim-Rrahmani e isolato rispetto alla squadra trova un gol spettacolare che interrompe la festa del Napoli.: uscire con un punto dal Maradona in una giornata del genere per il Napoli è tantissima roba. Chiude tutti gli spazi possibili agli avversari andando a pungere nel secondo tempo.