Spezia-Salernitana 1-1



Ochoa 6 sempre attento ma viene graziato due volte dai legni

Daniliuc 6: didattico ed intraprendente ma senza note di rilievo.

Gyomber 5: tra i migliori del reparto

Pirola 4,5: l’errato controllo che spiana la strada a Shomurodov è pesantissimo

Sambia 5,5: tanta buona volontà ma null’altro (35’ st Bonazzoli sv)

Coulibaly 6,5: muscoli che si fanno sentire in mezzo al campo

Vilhena 5: sembra pascolare senza alcun costrutto (35’ st Kastanos sv)

Bradaric 6,5: dai suoi piedi partono i cross più interessanti

Candreva 6: classe ed esperienza sì, ma gli anni si sentono (24’ st Bohinen sv)

Dia 6: non è ispirato come in altre occasioni ma le sue accelerazioni sono comunque perentorie

Piatek 6: costante apporto, la sua presenza mette in ambasce Caldara sul gol. (10’ st Maggiore 5,5: sentimenti contrastanti del ‘suo’ pubblico, che probabilmente non lo rendono tranquillo)

All. Sousa 6: prestazione a metà, nella ripresa praticamente subisce per 45’