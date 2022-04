- Non era al meglio a causa di un acciacco ma al Friuli ha voluto esserci lo stesso. Nel finale salva il risultato con una parata importante.- Questa sera è insuperabile. Non concede nulla a Pussetto e compagni. Una certezza nella retroguardia amaranto.- Da centrale di difesa, che non è il suo ruolo, disputata un gran partita. Gli attaccanti dell'Udinese sono degli avversari ostici soltanto sulla carta. Non corre alcun pericolo.- Probabilmente la sua miglior prestazione con la maglia della Salernitana. Il brasiliano torna sui livelli della Roma. Al 95' sventa di testa un'occasione clamorosa.- Sulla corsia non concede spazio, anzi cerca sempre di proporsi in avanti.- Tra i peggiori, non riesce a rimpiazzare al meglio Mazzocchi. Troppi errori.- La sua partita non è stata granché per 90 minuti, poi l'assist per Verdi che decide il risultato. Giocata pesantissima.- Lavoro inesauribile in mediana. Onnipresente sia in fase di interdizione che quando c'è da proporsi in avanti. Dal 70'- Entra bene in partita. Ha il merito di dare il via alla ripartenza che porta la gol del vantaggio amaranto.Partita dai due volti. Primo tempo timido, riprese arrembante. E' giovane, gli manca ancora un po' di esperienza e soprattutto continuità di prestazione.- La classe del campione c'è, quello che manca è la brillantezza fisica. Il francese comunque riesce a dare il suo contributo soprattutto quando c'è da prendere in mano il gioco. Dal 70'- Gol pesantissimo, è freddo a segnare un gol dal sapore di speranza.- Fa a sportellate con i centrali bianconeri. Gli arrivano pochi palloni, tanto lavoro sporco e nessuna occasione da gol.. Dal 70'- Sfortunato quando becca il palo. In venti minuti riesce a rendersi sicuramente più pericoloso rispetto al compagno.- Contro la sua ex squadra fa una partita sporca, maschia, difensiva non concedendo praticamente nulla. La vince, con un pizzico di fortuna. La salvezza è ancora possibile.