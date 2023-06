Secondo quanto riportato dal quotidiano campano La Città, nel corso del prossima prossimo weekend in scena un incontro tra il tecnico della Salernitana Paulo Sousa e il patron del club, Danilo Iervolino. L'obiettivo è studiare una strategia per trattenere Boulaye Dia la prossima stagione, allontanando le offerte, in primis, della Fiorentina.