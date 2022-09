Trasferta proibitiva per la Salernitana che farà visita alla Juve di Allegri. Davide Nicola però ci crede e ha parlato così in conferenza stampa.

"Non credo che la Champions e il Benfica possano distrarli, hanno una mentalità importante e sono abituati a giocare anche tre volte a settimana. La rosa è forte e può interpretare diversi ruoli. Possono mettere in difficoltà chiunque. La Salernitana deve fare la corsa su sé stessa, per acquisire un certo tipo di mentalità bisogna essere pronti anche quando giochi in stadi di questo genere contro avversari altamente competitivi".



FORMAZIONE - “Sulla formazione ho le idee chiare, abbiamo provato molte cose e i cinque cambi consentono di modificare in corso d'opera il 50% dei giocatori di movimento. In alcuni frangenti della partita voglio vedere una Salernitana offensiva che accetti l'uno contro uno anche contro avversari di grande qualità”.



SINGOLI – “C 'è stima tra tutti i componenti del gruppo lavoro qui. Ed è bello lavorare con un presidente come Iervolino. Punto su Maggiore domani. Lui giocherà, vedremo dove: può fare il regista ma anche il trequartista. Su Daniliuc posso dire che è un difensore diverso dagli altri che abbiamo. È giovane e deve mettere minuti nelle gambe