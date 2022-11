Il tecnico della Salernitanaha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Cremonese: "Siamo felici per la vittoria con la Lazio, ma sono tre punti e da domani si guarda avanti. Ci saranno tre gare ravvicinate e toccherà a tutti. C'è chi subentra, chi sarà titolare mercoledì prossimo. C'è bisogno di ciascun giocatore, tuttavia dico che ci sono delle situazioni da verificare con lo staff medico".Sullo scontro diretto con la Cremonese: "L'approccio deve essere il solito, noi vogliamo giocarci la partita con la voglia di produrre calcio.Recuperare velocemente palla conta tanto. Alvini ha trasmesso idee, motivazioni e organizzazione".Sulle scelte di formazione: "Tutti mi danno grandi garanzie e sono affidabili. A volte scelgo anche in base alle caratteristiche degli avversari. Per me è una grossa conquista vedere che gli attaccanti non si risparmiano e che sanno incidere anche da subentranti. Se gioca Dia valuterò chi possa essere il miglior partner offensivo".Sul sostituto di Gyomber: ", per me sta crescendo moltissimo. Lovato in due settimane ha raggiunto dati in linea con la media generale della squadra, sceglierò anche in base all'avversario".