L'allenatore Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra la sua Salernitana e il Bologna:



"Non è stata una settimana difficile. Perotti e Ribery avevano avuto un piccolo fastidio, ma gli esami clinici hanno escluso subito problematiche serie e hanno svolto tutti gli allenamenti. Occorre coraggio, la Salernitana lo ha capito e vuole andare oltre le difficoltà. Non importa più dove arriverai, conta essere certi di potercela fare. Bonazzoli? Parte della settimana l'ha svolta con noi, in altri momenti ha lavorato a parte. Domani mattina ci saranno nuove indicazioni mediche, vedremo quale sarà la decisione finale. Tifosi? La gente ha ampiamente dimostrato all'Arechi che hanno voglia di accompagnarci in questa impresa. Le critiche ai calciatori non andrebbero fatte, gli errori fanno parte del gioco. Io valuterò esclusivamente gli atteggiamenti, per me la strada intrapresa è quella giusta. A Mousset serve un periodo di ambientamento, Ederson può giocare al posto di Radovanovic".