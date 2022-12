Pochi minuti fa Guillermo Ochoa ha iniziato la sua avventura con la Salernitana. Il portiere messicano è atterrano all'areoporto di Napoli (foto Telecolore) e ora è già in viaggio in direzione Salerno. Lì terminerà l'iter burocratico e svolgerà le visite mediche prima della firma con i granata. L'obiettivo è di averlo a disposizione già per la ripresa del campionato il 4 gennaio con il Milan.



I DETTAGLI - Il Club America ha già salutato Ochoa ufficializzando l'arrivo del sostituto, il portiere arriva alla Salernitana a parametro zero e firmerà un contratto fino a giugno 2023. Una trattativa nata, decollata e chiusa in due giorni grazie all'intuizione del ds De Sanctis che ha scelto il messicano per sostituire Sepe infortunato.



AI MONDIALI - Ochoa è reduce dal Mondiale in Qatar col suo Messico, chiuso al terzo posto nel gruppo C dietro ad Argentina e Polonia. Ochoa ha preso tre gol, parando anche un rigore a Robert Lewandowski nello 0-0 al debutto con la Polonia.