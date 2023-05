Yacine Adli ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e per questo in estate si prospetta per lui una cessione in prestito in una squadra che gli permetta di giocare con continuità. Il centrocampista francese piace molto alla Salernitana del suo ex allenatore Paulo Sousa ai tempi del Bordeaux e potrebbe dunque restare in Serie A per continuare il suo percorso di crescita. Lo riferisce stamattina Tuttosport.