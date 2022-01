Il giornale argentino Olè rivela che la Salernitana starebbe sondando il terreno per Mauro Zarate, 34enne attaccante argentino svincolatosi dall'America-MG.L'ex Lazio e Inter sarebbe in attesa di una proposta concreta da parte dei campani ma nel caso non arrivasse accetterà la proposta del Gimnasia La Plata.