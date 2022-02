Diego Perotti, neo attaccante della Salernitana, parla da neo granata: "Ringrazio per la fiducia, proverò a dare il massimo, ho tantissima voglia dopo essere stato tanto tempo senza squadra. Voglio fare bene e aiutare i compagni nell'impresa della salvezza che penso sia possibile. Con Fazio è la terza squadra che condividiamo (dopo Siviglia e Roma, ndr), non è una cosa che accade molto spesso, è sempre bello rivedere degli amici con cui hai fatto un percorso lungo nella carriera calcistica. Conoscerci ci aiuta anche a inserirci meglio. Darò sempre il massimo dentro e fuori dal campo, a 33 anni con l'esperienza certe volte è più importante anche una parola più del campo, consigliare i giovani sarà anche il mio modo di entrare in squadra".