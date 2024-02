L'ormai ex allenatore della, Filippo, ha postato sul suo profilo Instagram il suo pensiero in relazione all'esperienza terminata dopo il ko interno contro l'Empoli, con Fabio Liverani che è subentrato sulla panchina del Cavalluccio:. Salerno in pochi mesi mi è entrata dentro. In giro per le strade, tifosi e gente comune mi fermano, con rammarico e dispiacere, per un saluto, una foto, una stretta di mano. L’unica parola che ora sento di dire dal cuore è: “grazie”. Per l’accoglienza, la stima e la fiducia. Non sento il peso di un fallimento, sento la debolezza di una missione incompiuta non per mia volontà, assieme al grande senso di responsabilità per una città e una tifoseria tra le più belle d’Italia. Confermo che per due volte ho provato a scuotere l’ambiente dall’interno, paventando le mie dimissioni ma sono sempre stato persuaso a continuare perché infondo anche per me vale una sola frase: FINO ALLA FINE.Ho sposato il progetto con trasparenza e quest’ultima è ciò che avrei voluto, soprattutto sulPer Inzaghi solo 3 vittorie, 4 pareggi e ben 11 sconfitte in 18 partite da allenatore dei campani, che ha ereditato da Paulo Sousa dopo un inizio di campionato travagliato. Poi il ritorno di Sabatini come uomo mercato al posto di Morgan De Sanctis, e da quel momento le cose hanno cominciato a scricchiolare per il ruolo di allenatore dell'ex Brescia. Lo stesso Sabatini, in sede di presentazione, aveva affermato come Inzaghi non fosse un suo uomo.Il post continua: "Io vivo per il calcio e per la lealtà che mi ha insegnato è per questo che amo la tifoseria, perché èInfine a poco servirebbe dire cheOra spero tutto ritorni a girare come la piazza merita ed auguro ai miei giocatori di continuare il percorso di crescita iniziato 3 mesi fa assieme!Li abbraccio tutti con affetto, vi abbraccio tutti con affettoe sempre macte animo”.